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Otobüse çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otobüse arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

20.07.2019 11:17 Otobüse çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otobüse arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı- Narlı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Metin Alca (45) yönetimindeki 31 B 7860 plakalı kamyonet önünde ilerleyen Şükrü Y.'nin kullandığı 34 HU 7410 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, ön bölümü hasar gören kamyonetin sürücüsü Metin Alca yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Alca, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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Kaynak: DHA
Gaziantep, Nurdağı, Narlı, Güncel

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