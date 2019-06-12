Otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa
'da meydana gelen trafik kazasında otobüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Mimar Sinan
Bulvarı üzerinde seyreden İnanç Çakır'ın kullandığı 45 ABR 934 plakalı otomobil Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu aynı istikamette önünde seyir halinde olan Mehmet Kılınç
'ın kullandığı 45 FA 973 plakalı otobüse çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü Çınar
, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Çınar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AAMehmet Kılınç
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