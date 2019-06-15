15.06.2019 17:15
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Otobüse cinsel içerikli video izleyip, 2 kadın yolcuya sarkıntılık ettiği iddia edilen 1 kişi...

Otobüse cinsel içerikli video izleyip, 2 kadın yolcuya sarkıntılık ettiği iddia edilen 1 kişi...

Bilecik'te bir yolcu otobüste cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık eden 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te bir yolcu otobüste cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık eden 1 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre; Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Zonguldak'a gitmek üzere yolcu otobüsüne binen Necati Ç. (38) otobüs hareket ettikten sonra cinsel içerikli videolar izledi. Ardından yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan 2 bayana da sarkıntılık ettiği iddia edilen şahıs, bayanların şikayeti üzerine Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Otobüs Terminalinde aracın mola verdiği esnada gözaltına alındı. Kadın yolcular Necati Ç. şikayetçi olurken, şahıs Bozüyük Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İlçe Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan, Necati Ç., suçlamaları kabul etmedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Bilecik, Güncel

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