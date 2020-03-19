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Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi

Kastamonu'da toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

19.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:52
Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi
Kastamonu 'da toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekiplerince toplu taşıma araçlarına ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Kastamonu-İnebolu kara yolunda sivil olarak yolcu otobüsüne binen jandarma personeli, emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla görüşme gibi kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Kural ihlali yapan sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği denetimde araçlar, Toprakköprü ve Uğrak köyü mevkilerinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu.
Burada araçta bulunan jandarma personeli yolculara kendisini tanıttı.
Yolcular, denetimden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.
Denetimlerde bir sürücüye seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kastamonu, Jandarma, Güncel

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