Haberler » Güncel » Otobüsle çarpışan otomobil sürücüsü veteriner hekim, öldü - Haber

Otobüsle çarpışan otomobil sürücüsü veteriner hekim, öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü 2 çocuk babası veteriner hekim Mehmet Ali Yıldız (47), yaşamını yitirdi.

07.02.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:51Otobüsle çarpışan otomobil sürücüsü veteriner hekim, öldü

ANTALYA'nın ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü 2 çocuk babası veteriner hekim Mehmet Ali Yıldız (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Serik ilçesi D-400 yolu Yukarıkocayatak kavşağında meydana geldi. Veteriner hekim Mehmet Ali Yıldız yönetimindeki 07 AZN 81 plakalı otomobil ile Ömer Bülent Başdemir (42) yönetimindeki Tokat Seyahat'e ait 60 TS 075 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yıldız, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Ali Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna konuldu.Acı haberi alarak hastaneye gelen Yıldız'ın yakınları, fenalık geçirdi. Otobüs şoförü Ömer Bülent Başdemir ise gözaltına alındı.



Ali Yıldız, serik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 22:40:57