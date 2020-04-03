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Otobüsle gelen kadının testi pozitif çıkınca, diğer yolcular da evlerinde karantinaya...

İSTANBUL'dan 12 gün önce otobüsle, Konya'nın Ereğli ilçesine gelen kadın yolcunun 'Covid-19' testi pozitif çıkınca, diğer yolculara da ulaşıldı.

03.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:02

İSTANBUL'dan 12 gün önce otobüsle, Konya 'nın Ereğli ilçesine gelen kadın yolcunun 'Covid-19' testi pozitif çıkınca, diğer yolculara da ulaşıldı. 35'i Ereğli'de olduğu tespit edilen toplam 50 yolcunun takibe alındığı ve 14 gün evde karantinada kalmaları talimatının verildiği öğrenildi.

İstanbul 'da oturan ismi açıklanmayan 60 yaş üstü çift, 12 gün önce Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete geldi. Ziyaret sürecinde çift, memleketleri Karaman'ın Ayrancı ilçesi Berendi köyünde bir yakınlarının cenazesine katıldı. Çiftten, yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye müracaat eden 64 yaşındaki kadının yapılan 'Covid-19' testi, dün pozitif çıktı. Kadın tedaviye, eşi ise gözlem altına alındı.

Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, otobüs firmasından çiftin seyahat ettiği otobüsün yolcu listesini alıp, diğer 50 yolcuya ulaştı. 35'i Ereğli'de olduğu tespit edilen 50 kişinin, 12 gün önce yolculuk yaptığı için sağlık görevlileri tarafından takibe alındığı ve 14 gün evde karantinada kalmaları talimatının verildiği öğrenildi.

Yolcuların temasa geçtikleri yakınları ile çiftin oğlu, ailesi ve temasta bulundukları sağlık görevlileri de yine takibe alınıp 14 gün evde karantinaya alındı. Çiftin taziye ziyaretine gittikleri Berendi köyü de dün akşam saatlerinde karantinaya alındı.


Otobüsle gelen kadının testi pozitif çıkınca, diğer yolcular da evlerinde karantinaya...

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Ereğli, Konya, Güncel

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İstanbul'dan otobüsle gelen kadının testi pozitif çıkınca, diğer yolcular da evlerinde karantinaya...
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