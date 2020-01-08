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Otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

08.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:26
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Melik Bağın yönetimindeki 34 FA 8756 plakalı otobüs ile İzzet Diler'in kullandığı 65 DB 802 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum E-80 kara yolu Sarıcan Deresi mevkisinde çarpıştı.
Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Mehmet Nuri Diler yaralandı.
Diler, ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, jandarma ve polis ekiplerinin incelemesi ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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