Otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

27.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:40
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Orhangazi'den İznik Gölü istikametine seyreden Abdulgafur Ş. (67) idaresindeki 34 UN 311 otomobil, karşı şeritten gelen Ergün Ş. (56) idaresindeki 16 S 7526 plakalı fabrika işçisi taşıyan otobüsle çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan İsmigüzel Ş. (54) hayatını kaybetti, yaralanan eşi Abdulgafur Ş. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Abdulgafur Ş. ile eşinin, İstanbul'da ikamet ettikleri ve Orhangazi'ye bağlı Gürle Mahallesi'ndeki evlerine kalmak için geldikleri öğrenildi. Otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Orhangazi, Bursa, Güncel, Haber

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