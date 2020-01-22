Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Osmaniye'de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şehirler arası yolcu otobüsünde R.B. isimli şahsın 3 kilo 600 gram esrar taşıdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle ortak operasyon düzenledi.Diyarbakır'dan Mersin'e giden otobüsü durduran ekipler, bir yolcunu bagajında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Bagajın sahibi R.B., gözaltına alındı.Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE