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Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Osmaniye'de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

22.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:53Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
'de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şehirler arası yolcu otobüsünde R.B. isimli şahsın 3 kilo 600 gram esrar taşıdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle ortak operasyon düzenledi.

Diyarbakır'dan Mersin'e giden otobüsü durduran ekipler, bir yolcunu bagajında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Bagajın sahibi R.B., gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Diyarbakır, Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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