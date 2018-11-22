Otobüsle Vinç Yüklü Kamyon Çarpıştı: 17 Yaralı

Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyonun çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.20 sıralarında İzmir- İstanbul
yolunun Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe
mevkiinde meydana geldi. Balıkesir
yönünden İzmir istikametine gitmekte olan Aydın
S. idaresindeki 10 HF 105 plakalı yolcu otobüsü ile Kırkağaç yönünden çevre yoluna çıkan Bedrettin E. yönetimindeki 16 AC 8656 plakalı vinç yüklü kamyon çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansları ile Kırkağaç Devlet Hastanesi ve Akhisar
Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(İHA)
İstanbul,Manisa,Kırkağaç
22 Kasım 2018 Perşembe 15:51