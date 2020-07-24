Otobüsler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki ilk cuma için kalktı

Sakarya'da yüzlerce vatandaş, 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne otobüslerle hareket etti.

Erken saatlerde kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesince getirilen çok sayıda otobüs ve midibüslere bindi.

Sosyal mesafe kuralları gereği araçlara belirli sayıda yerleştirilen vatandaşlar, belediye ekiplerinin kumanya dağıtmasının ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.

Vatandaşlardan Davut Karpuz, AA muhabirine, Osmanlı mirası Ayasofya'nın açılışına katılmak üzere geldiğini belirtti.

"Türk" deyince tüm dünyanın aklına Müslümanlığın geldiğini dile getiren Karpuz, "Böyle bir atmosferde Ayasofya'nın bu şekilde müze olarak kalması gerçekten ayıptı. Bu ayıbı düzeltenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

İşçi Şah İsmail Özdemir de yıllardır müze olarak kullanılan bir ibadethanenin yeniden cami yapılmasının heyecanını yaşadıklarını anlattı.

Arkadaşlarıyla İstanbul'a giden Hasan Ali Bekar, geç kalınmış bir kararın alındığını belirterek, "Memleketin kararını biz veririz. Siyasi oyunlar nedeniyle bugüne kalmıştır. Hamdolsun bugün nasip oldu. İnşallah diyoruz ki 'Bundan sonrası Kudüs'tür." şeklinde konuştu.

Rafet Tufan, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın hayalini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Tüm Müslüman alemine hayırlı olsun. Ayasofya, İstanbul'un fethinin eseri. Rabb'im inşallah Kudüs'te de namaz kılmayı bizlere nasip eder." ifadelerini kullandı.

Fas uyruklu eşiyle yola çıkan Erkan Güven ise çok heyecanlı ve duygulu olduklarını kaydetti.

Eşi Fatma Güven de bu kararın alınması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu söyledi.