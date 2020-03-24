Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Otobüslerde alınan korona virüs tedbirlerinden yolcu ve firmalar memnun - Haberler

Otobüslerde alınan korona virüs tedbirlerinden yolcu ve firmalar memnun

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının yüzde 50'lik doluluk oranları ile sefer yapması kararı otobüs şirketleri ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

24.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:07
Otobüslerde alınan korona virüs tedbirlerinden yolcu ve firmalar memnun
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının yüzde 50'lik doluluk oranları ile sefer yapması kararı otobüs şirketleri ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi. Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde vatandaşlar toplu taşıma araçlarında bilet alırken firmalar arada bir koltuk mesafe kalacak şekilde bilet satışı yaptı. Araç içinde yolcuların oturma şekli ise yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde arada bir koltuk boş bırakılacak şekilde yapıldı. Genelge kapsamında korona virüs salgınında en başta gelen risk unsurlarından biri olan vatandaşların toplu bulunduğu alanlarda koruma mesafesine vatandaşlar daha fazla dikkat etmeye başladı.

"40 kişilik olan araçlarımızda 20 yolcu alabilmemiz söz konusu"

Otobüslerdeki yolcu sayılarını koltuk sayısının yarısına göre ayarlandığını söyleyen özel bir firmanın Denizli Bölge Müdürü Ali Yılmazer, "Dün gelen genelgeye göre yüzde 50. Yani araçta kaç koltuk var? Mesela 40 kişilik olan araçlarımızda 20 yolcu alabilmemiz söz konusu. Bundan dolayı da en son uyguladığımız araçlarda da sol taraflar tekli koltuk, aralarında birer koltuk boş bırakarak sağ tarafa da tek koltuk bırakarak uygulamaya geçtik. Uygulamaya devam edeceğiz bundan sonraki araçlarımızda. Korona virüsünün oluşmasıyla birlikte ülke genelinde turizm olarak biz sefer azalttık, uçaklar da Denizli bölgesinde şu anda iptal. Biz de elimizden geldiği kadar yolcularımıza cevap vermeye gayret ediyoruz. Ne yapıyoruz? İstanbul seferleri için günde sabah bir tane akşam bir tane, Ankara seferleri için de gündüz iki tane gece iki tane sefer olarak ihtiyaçlara karşılık vermeye çalışıyoruz" dedi.

Genelge vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı

Denizli'den İzmir'e özel bir iş için yolculuk yapacak olan Ertuğrul Mercan genelgeye baştan sonuna kadar katıldığını söyledi. Mercan, "Güzel bir yaklaşım, çünkü virüs bir metre mesafe olduktan sonra geçme riski biraz daha azalıyor. Bu konuda çok iyi bir düşünce, baştan sona katılıyorum" diye konuştu.

Başka bir vatandaş Suat Mom ise genelge hakkında tek seferlere bile düşürülebileceğini dile getirdi. Mom, "Doğru bir uygulama hatta tek sefere bile düşürülebilir çünkü insan sağlığı söz konusu" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Denizli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:27: Adilcevaz'da dışarı çıkamayanların yardımına zabıta koştu - Haber 15:27: Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Açıklaması - Haber 15:27: MESKİ, hijyen için çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı - Haber 15:26: Optisyen ve gözlükçüler çalışma saatlerini kısıtladı - Haber 15:26: Valilikten sosyal medyadaki paylaşımlara yalanlama - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 13:16: Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar - Ekonomi
Loading