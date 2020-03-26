Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI KABİN ÖNLEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs önlemleri kapsamında 3 bin İETT otobüsünün sürücü bölümüne şeffaf koruma kabini yerleştirmeye başladı.

26.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:43
OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI KABİN ÖNLEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs önlemleri kapsamında 3 bin İETT otobüsünün sürücü bölümüne şeffaf koruma kabini yerleştirmeye başladı. Ayrıca yolcuların da sosyal mesafeyi korumaları için yan yana olan her iki koltuktan birinin üzerine 'güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız' şeklinde uyarılar asıldı.

"YOLCULARIMIZLA SÜRÜCÜLERİMİZİ BİRBİRİNDE İZOLE ETMİŞ OLACAĞIZ"

İBB'ye bağlı İETT otobüslerinin şoför bölümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında şeffaf plastik malzeme ile boydan boya kaplamaya başladı. Ayrıca yolcuların arasındaki sosyal mesafenin de korunması için yan yana olan iki yolcu koltuğundan birinin üzerine 'güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız' şeklinde uyarı yazıları asıldı. Sürücülerin ve yolcuların güvenliği için alınan önlemlerde hem yolcu ile sürücünün temasının mümkün olduğunca azaltılması hem de yolcuların arasındaki sosyal mesafeyi koruması hedefleniyor. İBB İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Ensar Kızılaslan uygulama ile ilgili, "Koronavirüs nedeniyle sürücülerimizi izole etmek istiyoruz. Sürücülerimiz 7 gün 24 saat esasıyla hizmet etmeye devam ediyor ve birçok yolcuyla da temas ediyorlar. Olası bir durumda sürücülerimizi koruyabilmek için bu uygulamayı yaptık. Koltuklarımızda ve aracımızın çeşitli noktalarında yolcularımız için de uyarılarımız var. Biz öncelikle insanların evde kalmasını istiyoruz, ancak zorunlu halde dışarı çıkan ya da çıkmak isteyen insanlara da toplu taşıma hizmetini vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda birtakım önlemler alıyoruz, bu uygulama da onlardan bir tanesi. Yolcunun ve sürücünün konforunu bozmadan, güvenli şekilde kapı iniş ve binişini sağlayacak şekilde, kamera görüşünü de etkilemeyecek şekilde yolcularımızdan sürücülerimizi izole etmiş olduk. Bunu şu an 400 aracımıza uyguladık. Filomuzdaki 3 bin aracın tamamına bu uygulamayı yapacağız. Dolayısıyla sefere çıkan bütün araçlarımızda yolcularımızla sürücülerimizi birbirinden izole etmiş olacağız" dedi.

Kızılaslan yolcuların da aralarındaki mesafeyi korumasına dikkat ettiklerini söyleyerek, "Yayınlanan genelge gereği araçlarımızın kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alacağız. Yolcularımızın koltuklara belirli mesafelerle oturmasını isteyeceğiz. Ayakta duran yolcuların da belirli mesafelerde durmasını istiyoruz. Araç içerisinde bununla ilgili uyarılarımız da var. Yolcularımızı da mümkün mertebe birbirinden uzak tutmaya gayret ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Otobüslerden ve brandadan görüntü

-Koltukların üzerindeki yazılar

-Ensar Kızılaslan ile röp

-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Brandaların kesilip hazırlanması

-Brandaların monte edilmesi


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Araç, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI KABİN ÖNLEMİ - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Umutlandıran gelişme! İran’da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19’u yendi Haberler
Umutlandıran gelişme! İran'da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19'u yendi
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Haberler
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran’da, ordu biyolojik tatbikat başlattı Haberler
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak

Son Dakika Güncel Haberleri

15:52: Ödemiş'te elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Haber 15:51: Amanoslar'da PKK'lıların kullandığı sığınak bulundu - Haber 15:51: "Evde kal"mayıp deniz kenarına akın ettiler - Haber 15:51: Doktor ve hemşirelere koruyucu tulum desteği - Haber 15:50: Adana'da bahçeden 110 kiraz ağacının kesildiği iddia edildi - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber