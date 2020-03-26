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Otobüslerde yolcu denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda merkez ve ilçe terminallerindeki şehirler arası otobüslerde yolcu denetimi yaptı.

26.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:49
Otobüslerde yolcu denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda merkez ve ilçe terminallerindeki şehirler arası otobüslerde yolcu denetimi yaptı. Yayınlanan genelge doğrultusunda araç ruhsatındaki belirtilen taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşınması gerektiğini belirten terminal zabıta ekipleri, yolculara ve araç sürücülerine sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.


Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından şehirler arası ve şehir içi araçların yolcu kapasiteleri ile ilgili bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgeye göre toplu taşıma araçlarında, ruhsatta belirtilen yolcu kapasitesinin yüzde 50'si yolcu taşıması yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, yayınlanan genelge gereği merkez ve ilçe terminallerinde şehirler arası otobüslerde yolcu denetimi yaptı. Tek tek araçlarda denetim yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, hem yolcuların, hem sürücülerin sağlığı için güvenli mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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