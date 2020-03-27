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Otobüslerle kente gelen yolcuların ateşi ölçülüyor

Kırklareli'de koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehirlerarası otobüslerle kente gelen yolcuların ateşi ölçülüyor.

27.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:28
Kırklareli 'de koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehirlerarası otobüslerle kente gelen yolcuların ateşi ölçülüyor.
Kırklareli Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Valiliğin kararı üzerine, kente gelen yolcuların ateş ölçümlerinin yapılması için Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali'nde görev aldı.
Terminale gelen otobüslerin perona yanaşmasının ardından yolculara ateş ölçümü yapılacağı uyarısında bulunuldu.
Zabıta personeli daha sonra otobüsten inen vatandaşların sırayla ateşlerini ölçtü.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 38 derece ve üzeri ateşi olan yolcuların ilgili sağlık birimlerine götürülerek tedavi altına alınacağı bildirildi.
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Otobüslerle kente gelen yolcuların ateşi ölçülüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Zabıta, Güncel

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Otobüslerle kente gelen yolcuların ateşi ölçülüyor

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