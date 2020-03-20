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Otobüste 2 yolcu eroinle yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi.

20.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:13
Otobüste 2 yolcu eroinle yakalandı
Konya 'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları ortak çalışma ile ilçe çıkışında bir dinlenme tesisinde bir otobüste yaptıkları aramada iki yolcu üzerinde 60 gram eroin ele geçirdi. Üzerlerinde eroin çıkan F. Y. (19) ve S. G. (21) gözaltına alındı. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Seydişehir, Konya, 3. Sayfa

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