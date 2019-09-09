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Otobüste 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Rize'de durdurulan bir otobüste 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

09.09.2019 12:06 Otobüste 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Rize'de durdurulan bir otobüste 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında durdurdukları otobüste arama yaptı.
Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu K.N. ve Türk vatandaşı H.T'ye ait çantada 9 ruhsatsız tabanca ile 9 boş şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.N. serbest bırakılırken, H.T. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, rize emniyet müdürlüğü, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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