Otobüste ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye götürüldü

Otobüste ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye götürüldüADANA'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.

05.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:36
Otobüste ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye götürüldü
ADANA'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında salgına yönelik denetim yaptı. Toplu taşıma araçlarına binen polisler, vatandaşları ve araç şoförlerini maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyararak bilgilendirici broşür dağıttı. Öte yandan toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü.
ATEŞİ 38.5 ÇIKINCA OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ
Denetimler sırasında otobüsle seyahat eden Bengi Y.?nin ateşi 38.5 derece ölçüldü. Bengi Y., otobüsten indirilerek kaldırımda oluşturulan güvenli alana alındı. Bengi Y., polisin çağırdığı ambulansla test yapılması için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
ADANA'DA 8 NOKTADA DENETİMLER SÜRÜYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, normalleşme süreci kapsamında getirilen kurallarla ilgili denetimlerin sürdüğünü belirterek, 'Yolcuların, araçlardaki koltuk sayılarına oturması, sürücü ve yolcuların maske takması ve araçlarda dezenfektan bulundurulması zorunluluğu ile ilgili uygulamalar yapıyoruz. Vatandaşlara ve sürücülere gerekli uyarılarda bulunduk. 1 Haziran'dan bu yana 8 noktada denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Otobüste ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye götürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine ’Kim Milyoner Olmak İster?’ repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Haberler››Güncel››Otobüste ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye götürüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: Kafe, restoran ve kıraathanelere korona denetimi - Haber 17:00: KARABÜK Karabük'te şantiye karantinaya alındı - Haber 16:59: Son dakika haberi: Satış yapmasına izin verilmeyince kamyonetini ateşe verdi - Haber 16:59: Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber 16:59: Düzce'de itfaiyeden yılan operasyonu - Haber 16:11: İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü - Haberler 16:04: 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti - Magazin 16:04: Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum - Haberler 15:16: Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı - Haber 14:23: Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi - Haber