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Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Germencik ilçesinde, seyir halindeki belediye otobüsünde baygınlık geçiren yaşlı adama ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı.

03.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:15 Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden
AYDIN (İHA) – 'ın ilçesinde, seyir halindeki belediye otobüsünde baygınlık geçiren yaşlı adama ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine gelmek üzere Didim ilçesinden hareket eden Aydın Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü Germencik gişelerinden geçip Aydın- otoyolunda seyir halindeyken yolcular arasında bulunan yaşlı bir adam baygınlık geçirdi. Parklanmanın yasak olduğu otobanda aracını durduran otobüs şoförü Savaş Yıldırım, bayılan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Diğer yolcuların da yardımıyla rahatsızlanan yolcuyu uygun bir ortama taşıyan Yıldırım, otobüsü güvenli alana alarak ambulans çağrıldı.

Duyarlı sürücü Savaş Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekipleriyle kurarak, hastayı Aydın gişelerine kadar getirdikten sonra, polis kontrol noktasında hastayı ambulansa teslim etti. Hastaya il müdahaleyi araçta yapan sağlık ekibi, daha sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. - AYDIN

Germencik, İzmir, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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