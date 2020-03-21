Otobüste eroinle yakalanan şahıslardan biri tutuklandı
Otobüste eroinle yakalanan şahıslardan biri tutuklandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde eroin ele geçirilen 2 yolcudan 1'i tutuklandı.
21.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:19
Otobüste eroinle yakalanan şahıslardan biri tutuklandı
KONYA - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde eroin ele geçirilen 2 yolcudan 1'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe çıkışında bir dinlenme tesisinde otobüste yaptıkları aramada iki yolcu üzerinde 60 gram eroin ele geçirdi. Üzerlerinde eroin çıkan F.Y.ve S.G.gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan F.Y. ve S.G. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken F.Y. ise tutuklanarak Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.
KONYA - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde eroin ele geçirilen 2 yolcudan 1'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe çıkışında bir dinlenme tesisinde otobüste yaptıkları aramada iki yolcu üzerinde 60 gram eroin ele geçirdi. Üzerlerinde eroin çıkan F.Y.ve S.G.gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan F.Y. ve S.G. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken F.Y. ise tutuklanarak Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Seydişehir, Konya, 3. Sayfa