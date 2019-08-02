Haberler» Güncel» Haber

Otobüste esrarla yakalanan İranlı 3 yolcuya gözaltı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünde, 3 kilo 345 gram esrar ile yakalanan 1'i kadın 3 İranlı yolcu gözaltına alındı.

02.08.2019 14:35 Otobüste esrarla yakalanan İranlı 3 yolcuya gözaltı
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünde, 3 kilo 345 gram esrar ile yakalanan 1'i kadın 3 İranlı yolcu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D- 200 karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Jandarma ekiplerinin otobüste yaptığı detaylı aramada, İranlı oldukları belirlenen kadın yolcu Z.H. (47) ile M.R. (19) ve M.R.'nin (40) eşyalarının arasında 3 kilo 345 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Jandarma, İmranlı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:11   SAKARYA BAKAN KURUM SALDA GÖLÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU-1
15:11   SAKARYA BAKAN KURUM SALDA GÖLÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU-2
15:11   GAZİANTEP GastroAntep Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı
15:11   Ankara'da havyan pazarları denetlendi
15:10   Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı
15:10   Sözcü Aksoy: ABD ile anlaşamazsak güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz
15:10   İş yerindeki donmuş yaban hayvanları şaşırtıyor