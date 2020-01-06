Haberler » Güncel » Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldü - Haber

Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldü

BOLU'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrar ile yakalanan S.A.E. (26), adliyeye sevk edildi.

06.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:40 Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldü

BOLU'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrar ile yakalanan S.A.E. (26), adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.30 sıralarında TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E. isimli kadının çantasının yakınında narkotik köpeği 'Sezar' tepki verdi. Çantada yapılan aramada 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. S.A.E. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.A.E.'nin adliyeye götürülürken gülmesi dikkat çekti.



Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:03   ''Bir daha yak hayatımın dönüm noktası oldu'' - Haber
17:03   Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı-2 - Haber
17:03   Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (2) - Haber
16:58   Meclis 2020'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi - Haber
16:58   Odunpazarı'nda 'Lületaşı Altın Ellerde' atölye çalışması yapıldı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
6.01.2020 17:05:25