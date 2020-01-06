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Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü

Bolu'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrar ile yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü.

06.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:46

'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrar ile yakalanan S.A.E. (26), adliyeye sevk edildi.

YAKLAŞIK 4 KİLO ESRARLA YAKALANDI

Bolu Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.30 sıralarında TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E. isimli kadının çantasının yakınında narkotik köpeği 'Sezar' tepki verdi.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜRKEN GÜLDÜ

Çantada yapılan aramada 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. S.A.E. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.A.E.'nin adliyeye götürülürken gülmesi dikkat çekti.

Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü

Narkotik, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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