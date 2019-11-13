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Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi

İZMİT'te bir özel halk otobüsü sürücüsü, aracında fenalaşan kız çocuğunu hiçbir durakta durmadan hastaneye yetiştirdi.

13.11.2019 19:57 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:57Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi

İZMİT'te bir özel halk otobüsü sürücüsü, aracında fenalaşan kız çocuğunu hiçbir durakta durmadan hastaneye yetiştirdi.

Çenesuyu ile Bayındırlık Konutları arasında sefer yapan 41 J 0040 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden bir kız çocuğu fenalık geçirdi. Yanındaki arkadaşları hemen bir koltuğa yatırarak müdahale etmeye çalışırken, Seka Tüneli üzerinde durumu fark eden sürücü Şenol Türkay, tereddüt etmeden tüm durakları pas geçerek otobüsü hastaneye götürdü. Aracının dörtlü lambalarını yakan ve korna çalarak trafikte yol isteyen sürücü Şenol Türkay, kısa sürede otobüsü Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis kısmına getirerek, çocuğu ve arkadaşlarını indirdi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Derince, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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