Haberler» Güncel» Haber

Otobüste fenalaşan oda başkanı hayatını kaybetti

Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADOR) Başkanı Kudret İdemci, rehberlik yaptığı tur otobüsünde fenalaşarak hayatını kaybetti.

01.09.2019 18:04 Otobüste fenalaşan oda başkanı hayatını kaybetti
Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADOR) Başkanı Kudret İdemci, rehberlik yaptığı tur otobüsünde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir acente adına rehber olarak görevli olduğu tur otobüsüyle Adana'dan Karadeniz Bölgesi'ne giden İdemci, Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında fenalaştı.
İlk müdahaleyi otobüstekilerin yaptığı İdemci'ye, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi de müdahalede bulundu ancak kurtarılamadı.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen İdemci'nin cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İdemci'nin vefatı nedeniyle gezinin iptal edildiği öğrenildi.

Karadeniz Bölgesi, turist, Alaca, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:02   Spor altay bayındır şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz
00:56   Kütahya'da yaşlı kadın ormanda kayboldu
00:54   Spor ünal karaman'ın maç sonu açıklamaları
00:51   Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
00:49   Spor ersun yanal'ın maç sonu açıklamaları
00:40   Babasının sürdüğü traktörden düşen çocuk öldü
00:40   Mısır, Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede