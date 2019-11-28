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Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdiler

Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiler.

28.11.2019 20:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:48
Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiler... Panik anları kameraya yansıdı
ADIYAMAN - 'da otobüste kalp krizi geçiren vatandaşı acil servise otobüs şoförü yetiştirdi.
Adıyaman Belediyesi halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Erdal K. isimli vatandaş oturduğu koltukta fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve bayılan şahsı gören vatandaşlar 112 acil servisine bilgi verdi. Koltukta baygın şekilde duran şahıs koltuktan düşmek üzereyken yanındaki yolcu tarafından son anda tutularak hafif şekilde yere bırakıldı.
Atatürk Bulvarı adliye binası önünde ilerleyen 02 FH 181 plakalı otobüsünün şoförü Zeynal Abidin Öztekin, diğer yolcularında uyarısıyla otobüsü hiç bir durakta durdurmadan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil servisine sürdü.
Hasta vatandaş burada sağlık ekiplerine teslim edilirken, hasta şahsın hayatı kurtarıldı.
Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdiler

Acil Servis, Adıyaman, Genel

Kaynak: İHA


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