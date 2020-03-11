Otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi
Osmaniye'de özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye götürüldü.
11.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:39
Osmaniye 'de özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye götürüldü.
Osmaniye Devlet Hastanesinden kent merkezine seyir halinde olan Enes İlkılıç'ın kullandığı özel halk otobüsündeki kadın yolcu fenalaştı.
Baygınlık geçiren yolcuya diğer vatandaşlar müdahale ederken, otobüs şoförü İlkılıç, aracı hastaneye götürdü.
Yaşanan o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Osmaniye Devlet Hastanesinden kent merkezine seyir halinde olan Enes İlkılıç'ın kullandığı özel halk otobüsündeki kadın yolcu fenalaştı.
Baygınlık geçiren yolcuya diğer vatandaşlar müdahale ederken, otobüs şoförü İlkılıç, aracı hastaneye götürdü.
Yaşanan o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi
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