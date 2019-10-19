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Otobüste gizlice 14 yaşındaki kızın fotoğrafını çekti! Küstah savunma yaptı: Taciz mi oluyor?

İstanbul'da otobüste telefonuyla 14 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekerken suçüstü yakalanan adama yolcular sert tepki gösterdi. Otobüste hengame yaşanırken kızın fotoğrafını çeken adam küstah bir şekilde, "Taciz mi oluyor? Özür diledim ya" dedi.

19.10.2019 11:36

İstanbul'da bir otobüste telefonuyla 14 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı.Telefonunu göstermek istemeyen ve "Yaptıysam ne olmuş özür dilerim" diyen tacizciye tepki gösteren yolcular, suç duyurusunda bulundu.

"ÖZÜR DİLEDİM YA"

İstanbul'da bir otobüste yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde bir adam, 14 yaşındaki genç kızın gizlice fotoğrafını çekti. O anda durumu fark eden yolcular adamı ifşa etti. İfşa olmasıyla birlikte şaşıran şahıs, "Yaptıysam ne olmuş, taciz mi oluyor? Özür diledim ya" dedi. Vatandaşların sert tepki gösterdiği adam için suç duyurusunda bulunuldu.

Otobüste gizlice 14 yaşındaki kızın fotoğrafını çekti! Küstah savunma yaptı: Taciz mi oluyor?

İstanbul, Magazin, Güncel

YORUMLAR (5)
MEMET:buyle insanların yuzunu gizemiyelim beli olsunlar
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CONİ:bastakiler , zengin tipler bu videolari luks villalarinda yada jiplerinde izleyerek kikir kikir guluyorlar, umurlarinda degil cunku, onlari rahatsiz eden yok cunku ! beka sorunuymus !
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KARTAL:BU VE BUNUN GİBİLERE ÖMÜR BOYU HAPİS AZ. . . YENİ YASALARA ÇIKARTILSIN. . SOKAK HAYVANLARI İÇİNDE YENİ CEZALAR ÇIKACAKTI UNUTULDU GİTTİ. SEÇİM ZAMANI MİTİNG ALANLARINDA ÇOK SÖZ VERDİLER. . . . . . . . . . . .
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ADAM:millet zivanadan çıkmış. hem suçlu hem güşlü
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ZİYAA:Hadım edin bu sapığı. . .
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