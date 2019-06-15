15.06.2019 15:50
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Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı

Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı

ESKİŞEHİR'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik'in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik'in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.
? Eskişehir'den yolcu otobüsüyle Zonguldak'a gitmek için yola çıkan N.Ö., iddiaya göre yolculuk sırasında cep telefondan cinsel içerikli videolar izledi. N.Ö. daha sonra kadın yolculardan birine sarkıntılık etti. Kadının ihbarı üzerine N.Ö., Bilecik'in Bozüyük ilçe otogarında duran otobüste gözaltına alındı. Kadın yolcu, N.Ö.'den şikayetçi oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. elleri önden kelepçeli olarak Bozüyük Adliyesi'ne sevk edildi.


- Bilecik
Kaynak: DHA
Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Güncel

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