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Otobüste piton paniği! Uzun uğraşlar sonucu stepne bölgesinde bulundu

İstanbul'dan otobüsle Düzce'ye gelen bir yolcunun valizinden kaçan piton yılanı büyük paniğe neden oldu. Uzun aramalar sonucu stepne bölgesinde saklandığı tespit edilen yılan, yakalanarak sahibine teslim edildi.

05.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:55

'dan yolcu otobüsüyle 'ye gelen yolcunun valizinden kaçan piton yılanı paniğe neden oldu. Piton, yolcuların korkulu bakışları arasında saklandığı yerde yakalanarak sahibine teslim edildi.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği ile geçtiğimiz aylarda yolcuların yanlarında evcil hayvan taşımasına izin verilmesinin ardından Düzce'de ilginç bir olay yaşandı. İstanbul'dan otobüsle Düzce'ye gelen bir yolcu, içinde piton yılanı bulunan valizini otobüsün bagaj bölümüne koydu. Düzce'ye seyahatini tamamlayan yolcu valizini alarak otogardan ayrıldı.

YILANI BULAMAYINCA GERİ DÖNDÜ

Valizini kontrol ettiğinde yılanı bulamayınca otogara geri dönen yolcu, pitonunu bulamadığını söyleyince panik yaşadı. Otobüs şoförü ve muavin yılanın girebileceği yerlerde dikkatlice arama yaptı. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmalarının ardından yılan otobüsün ön bölümünde yer alan stepne kısmından çıkartılarak sahibine teslim edildi. Otobüs muavini Melih Güvenç ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

"EN SON STEPNE BÖLGESİNDE BULDUK"

Yaşanan panik anlarını anlatan muavin Melih Güvenç, "Yaklaşık 7 yıldır otobüs firmasında muavinlik yapıyorum. İstanbul'dan Düzce'ye yolculuk yaptık. Fakat yolcumuzu Düzce'de indirdiğimiz zaman aracımız yıkamaya giderken yolcumuz aracın yanına gelip, bagajında hayvanının olmadığını bize söyledi. Aracın içinde hayvanı aradık bulamadık. Bagajlara baktık bulamadık, en son stepne bölgesinde yılanı bulduk. Kaptanımız Cafer Bey yılanı güçlükle dışarı çıkarttı ve böyle bir tehlike atlattık. Piton yılanı tehlikelidir, zehirlidir diye bundan çekindik. Yolcu da zaten evcil olduğunu söyledi ama yine de çıkarttık, huzura kavuştuk. Çantasında hayvanının olmadığını söyledi. Bizde normal bir kedi, köpek zannettik. Daha sonra aradığımız hayvanın yılan olduğunu söyleyince biz de korktuk açıkçası. Yılanı bulduğumuzda içimize su serpildi" dedi.

Yılanına kavuşan yolcu ise otobüs şoförüne teşekkür ederek otogardan ayrıldı.

Otobüste piton paniği! Uzun uğraşlar sonucu stepne bölgesinde bulundu

İstanbul, Düzce, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (12)
BURAK:Otobüslerde evcil hayvan taşımakta nedir yahu . Evcil hayvanını git komşuna bırak .
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0 0
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KRAL:LAN PİTON EVCİL HAYVAN MI??? İYİCE KAFAYI SIYIRDIK MİLLET OLARAK. ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN
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8 0
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...............:amin
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2 0
SÜLEYMAN:kafayı yemiş.
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2 0
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111189:bence bu yasaklanmlı hadi o yılan birini ayagına dolasa soksa ne olacatı
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VAY BEEEEEE:piton dolansada sokmaz eğer canını yakarsanız ısırır da zehirli değil fakat yinede korkutucu hele ki otobüste koca bir yılan
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0 0
KOBRA:BENDE KOBRA BESLiYOM KAFASI KOCAMAN, MERAKLISINA DUYURULUR
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0 2
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KOMİK:Düzceden normal insan çıkmaz zaten :D
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19 4
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DÜZCELİ:Bu siteye yaş sınırı koyulmalı. 12 yaşından küçükler yorum yapmasın. gereksiz oluyor zira. .
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0 0
TOMBİK:Düzceliden insan çıkmaz ama yılan çıkar.
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