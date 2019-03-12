Otobüste Rahatsızlanan Kadın Şoför Hastaneye Kaldırıldı -Otobüs İçi Kamerası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde halk otobüsü kullanan kadın şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mithat Özhan Bulvarı'nda seyir halindeki otobüsün şoförü Dürdane Toprak, rahatsızlanarak otobüsü durdurdu.
Şoförün rahatsızlandığını fark eden yolcular durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Dürdane Toprak'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Toprak'ın rahatsızlanması, bazı yolcuların onunla ilgilenmesi ve sağlık ekiplerinin şoföre müdahalesi halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana, Güncel
Kaynak: AA