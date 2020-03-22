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Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs korkusu yaşattı

SAKARYA'da otobüsün içindeki yaşlı bir yolcunun fenalaşması nedeniyle otobüs Hendek ilçesindeki terminalde durduruldu.

22.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:48
Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs korkusu yaşattı

SAKARYA'da otobüsün içindeki yaşlı bir yolcunun fenalaşması nedeniyle otobüs Hendek ilçesindeki terminalde durduruldu. Rahatsızlanan yolcu ve onunla birlikte hastaneye kaldırılan 2 yolcunun yapılan sonuçları negatif çıkarken, diğer yolcuların iletişim bilgileri alınarak evde kalmaları istendi.

Düzce 'den İstanbul'a doğru yola çıkan 81 HB 001 plakalı otobüste yolculuk yapan 72 yaşındaki kadın yolcu, saat 11.00 sıralarında ateşinin yükseldiğini ve nefes almakta zorlandığını araç muavinine bildirdi. Durumun 112 Acil'e bildirilmesi sonucu otobüs Hendek İlçe Terminali'ne yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil ekipleri kadın yolcu ile 2 yolcuyu hastaneye kaldırdı. Otobüs terminalde bekletilirken, diğer kişilerin ateşleri ölçüldü.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaneye kaldırılan 3 yolcunun ilk testlerinin negatif çıktığını ancak her ihtimale karşı ikinci test sonuçları gelene kadar hastanede karantina altında tutulacağını belirtti. Yetkililer, otobüsteki diğer yolcular ve personelin ise yapılan sağlık taraması sonrası iletişim bilgilerinin alınarak otobüsle evlerine gönderildiğini ve 14 gün boyunca evlerinde kalmaları istendiğini bildirdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sakarya, Düzce, Güncel

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