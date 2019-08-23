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Otobüste rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye götürdü

Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, sefer yaptığı sırada otobüste rahatsızlanan kadını hastaneye götürdü.

23.08.2019 17:04
Otobüste rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye götürdü
Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, sefer yaptığı sırada otobüste rahatsızlanan kadını hastaneye götürdü.
Yiğitler Mahallesi-Cumhuriyet Üniversitesi seferini yapan otobüste, bir kadının baygınlık geçirdiğini fark eden yolcular, durumu şoför Halil Akalan'a bildirdi.
Bunun üzerine Akalan, güzergahından çıkarak kadını otobüsle Numune Hastanesine götürdü.
Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan kadının kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.
Yaşanan olay, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
Otobüste rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye götürdü

Yiğitler Mahallesi, Akalan, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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