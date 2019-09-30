Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı

İstanbul'da bir otobüste vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde; çantadan dolayı tartışma çıktı. Kadının çantasından rahatsız olan adam, güzel bir dille kadını uyardı. Bu durum karşısında çılgına dönen kadın ortalığı birbirine katıp, küfürler savurdu.

TOKAT ATTI, KÜFÜR ETTİ

Görüntü öncesi kadını, "Çantanız rahatsız ediyor, dikkat eder misiniz?" şeklinde uyaran adam beklemediği tepkiyle karşılaşıyor. Kadın, adama tokat atıp, "O.. çocuğu, namussuz" diyor. Bu durum karşısında sakin kalan adam, "Hanımefendi elimi kaldırmak istemiyorum lütfen" şeklinde cevap veriyor.