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Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı

İstanbul'da otobüste yaşanan olayda bir adam, çantasından rahatsız olduğu kadını sakin bir dille uyardı. Adamın tepkisine sinirlenen kadın küfürler savurup, adama tokat attı. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

30.09.2019 17:49

İstanbul'da bir otobüste vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde; çantadan dolayı tartışma çıktı. Kadının çantasından rahatsız olan adam, güzel bir dille kadını uyardı. Bu durum karşısında çılgına dönen kadın ortalığı birbirine katıp, küfürler savurdu.

TOKAT ATTI, KÜFÜR ETTİ

Görüntü öncesi kadını, "Çantanız rahatsız ediyor, dikkat eder misiniz?" şeklinde uyaran adam beklemediği tepkiyle karşılaşıyor. Kadın, adama tokat atıp, "O.. çocuğu, namussuz" diyor. Bu durum karşısında sakin kalan adam, "Hanımefendi elimi kaldırmak istemiyorum lütfen" şeklinde cevap veriyor.

Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(35)
ASLAN:o kadının vuracağından bir şey olmaz. Lakin kadının psikolojik tedavi görmesi gerekiyor.
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BYMACHO:Kadın, kadın olacakki erkekte erkekliğini yapsın, nedir bu şimdi, kadına hürmet ve saygı göstermek, evet hepsine evet ya buna, hepimizin ana sı bacısı var, ne anamdan ne bacımdan böyle davranış görmedim böyle galiz küfürler duymadım, anam herzaman söyler, kadın kadınlığını erkek erkekliğini bilecek, ne demek diye sorduğumda, kadın narin ve kırılgan olduğunu hissettirecek, erkekte o narinliği ve kırılganlığını korumasını bilecek derdi, bu kadın ne narin nede kırılgan, karşısındaki erkekte bayağı sabırlıymış
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BLUE İVY:adamin biri kadin elimin kiri yazmis ananda mi elinin kiri ve diger kadin akrabalarinda gerzek şaban
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ADINIZI YAZIN. ZAZA:Bak bu kadín dövülür îşte. . . . . . . Bu tip kadínlar dayağí hak ediyor. . . Kadina şiddete karşi yim ama bu tip edepsiz kadina değil. . . . Bir kadin toplum içinde bir kíşi ye ağza alínmayacak küfür ediyorsa bence o dayağí fazlasiyla hak ediyor
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CETİN:kadina aciz yobazlar el kaldirir. bir de umetin isigi olacaklar
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DEVE:Kadın haklıdır diye diye başımıza mıçtırdık
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ADINIZI YAZIN:Kadınlara el kalkmaz diye diye. . .
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CLUB 07:Kadınlar her zaman insanı bir lekilde çıldırtıyor !!!
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ATCAN:kadınlar çok yüz buluyor bu adam beni taciz etti dese adamın hayatı kaydı.
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AYAAYAAYA:hahahah toplum iyice bozuldu komple bitik
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