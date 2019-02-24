Otobüste Uyuşturucu ile Yakalanan 2 Yolcuya Gözaltı

Kaynak: DHA

VAN- Bitlis karayolunda, jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 93 gram esrar ve 86 gram eroin ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolunun Balaban mevkiinde yol kontrolleri yaptı. Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolleri yapıldı. Otobüste, şüpheli haraketleriyle dikkat çeken iki yolcunun yapılan üst aramasında, 93 gram esrar ve 86 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.- Van