Otobüste Uyuşturucuyla Yakalanan Yolcu, Tutuklandı

VAN'da yolcu otobüsünde yolculuk yapan Can Ahmet Dinçer 'in üzerinde ve valizinde yapılan aramada 1 kilo 939 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Dinçer, çıkarıldığı hamkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van 'ın Erciş İlçesi karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, yolcu otobüsünü durdurdu. İstanbul 'dan Van'a giden otobüste seyahat eden Can Ahmet Dinçer'in şüpheli hareketler sergilediğini fark eden polisler, detaylı arama yaptı. Aramada Dinçer'in üstünden ve valizinden 2 paket halinde, 1 kilo 939 gram metamfetamin ele geçirildi.?Gözaltına alınan Dinçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Can Ahmet Dinçer, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.- Van