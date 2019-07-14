14.07.2019 16:44
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Otobüste yabancı uyruklu 3 yolcu, 1,5 kilo afyon sakızıyla yakalandı

Otobüste yabancı uyruklu 3 yolcu, 1,5 kilo afyon sakızıyla yakalandı

VAN'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 1 kilo 501 gram afyon sakızı ele geçirildi.

VAN'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 1 kilo 501 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Gevaş ilçesinde, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Tatvan karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan denetimlerde, hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu 3 yolcunun üst araması ve çantaları arandı. Çantalarda kokusunun çeşitli baharatlar yardımıyla gizlenmeye çalışıldığı belirlenen 1 kilo 501 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


- Van
Kaynak: DHA
Gevaş, Van, Güncel

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