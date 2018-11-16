16 Kasım 2018, 10:30
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Otobüste Yolcunun Çantasından 18 Sikke ve Heykel Çıktı

Otobüste Yolcunun Çantasından 18 Sikke ve Heykel Çıktı

VAN Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu otobüsteki yolcunun çantasında, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 1 minyatür heykel ele geçirildi.

VAN Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu otobüsteki yolcunun çantasında, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 1 minyatür heykel ele geçirildi. 

Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis yolundaki kontrol noktasında, sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Araçtaki yolculardan birinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, çantasını aradı. Çantadan Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 1 minyatür heykel çıktı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, gözaltına alındı. 

- Van Roma,Jandarma,Van
16 Kasım 2018 Cuma 10:30