20.06.2019 21:15
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Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı

Ankara'dan Mersin'e hareket eden bir otobüsün önünü keserek araca zorla binen saldırganlar, otobüsteki bir kadını darp edip yerlerde sürükleyerek kaçırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganların yakalandığını duyurdu.

Ankara'dan Mersin'e hareket eden bir otobüste bulunan Kadriye Çavuş isimli kadın, beyaz bir otomobilden inen şahıslar tarafından darp edilerek kaçırıldı. Dehşet anlarının görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bakan Süleyman Soylu şahısların yakalandığını açıkladı.

OTOBÜSTEKİ KADINI DARP EDİP KAÇIRDILAR

Ankara- Mersin istikametinde hareket eden otobüs Aksaray Tuana Turistik Tesisleri'nde verdiği molanın ardından hareket ederken, 06 BFJ 470 plakalı beyaz bir araç otobüsün önünü kesti ve araçtan inen saldırganlar otobüste bulunan Kadriye Çavuş isimli kadını darp ederek kaçırdı.

Araçta bulunan vatandaşların müdahalesine rağmen, Çavuş'un akrabaları olduğu zannedilen saldırganlar, kadını darp ederek yerlerde sürükledi ve otobüsten indirerek kaçırdı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soylu, "Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı
Süleyman Soylu, Mersin, Ankara, 3. Sayfa, Güncel

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