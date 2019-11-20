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Otobüsteki 'taciz' iddiasında yanlış anlaşılma olmuş; Şikayetçi olmadılar

İZMİT'te, otobüse binen üniversite öğrencisi N.Y.'nin, karşısında oturan kişinin kendisine, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dediğini iddia edip, sosyal medyada tepki göstermesi üzerine polis tarafların ifadelerini aldı.

20.11.2019 18:37 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:37Otobüsteki 'taciz' iddiasında yanlış anlaşılma olmuş; Şikayetçi olmadılar

İZMİT'te, otobüse binen üniversite öğrencisi N.Y.'nin, karşısında oturan kişinin kendisine, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dediğini iddia edip, sosyal medyada tepki göstermesi üzerine polis tarafların ifadelerini aldı. Taraflar, karşılıklı yanlış anlama olduğunu dile getirip, birbirinden şikayetçi olmadı.

Kartepe ile Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünde geçen gün, Üniversite öğrencisi N.Y.'nin iddiasına göre, karşısına oturan yaşlı bir kişinin "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın anbean N.Y. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından, İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. , yaşlı kişinin C.A. (57) olduğunu belirledi. N.Y. ve C.A., Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. Ayrı ifade veren iki kişi, birbirlerini yanlış anladıklarını belirtti. N.Y. ve C.A. birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Ayrıca, N.Y. ve C.A.'nın polis merkezine gelmeden önce telefonla görüştükleri, birbirlerini yanlış anladıkları konusunda görüş birliğine vardıkları öğrenildi.



İzmit, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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