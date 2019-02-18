Otobüsteki Taciz Şüphelisini Dövüp, Karakola Götürdüler

Kaynak: DHA

İZMİT'te özel halk otobüsünde yolculuk yapan D.M. isimli genç kızı taciz ettiği öne sürülen Emrah Y., yolcular ve sürücü tarafından dövülerek karakola götürüldü. Yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay,15 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Otogar'dan Derince'ye giden 118 nolu şehir içi özel halk otobüsünde meydana geldi. Araç, İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nden geçtiği sırada D.M. isimli genç kız, bir anda yanındaki erkek yolcuya "Ne yapıyorsun sen ya" diye bağırarak vurmaya başladı. Daha sonra yanından kalkan Emrah Y.'nin üzerine yürüyen D.M., "Sen ne yaptığını zannediyorsun. Seni cümle aleme rezil ederim. Yolun ortasında döverim seni" dedi. Bu sırada genç kızın taciz edildiğini anlayan araçtaki diğer yolcular Emrah Y.'yi çekerek sürücünün yanına getirdi. Araçtan inmek isteyen Emrah Y.'ye kapıyı açmayan sürücü, Emrah Y.'nin, "Ben hiçbir şey yapmadım" demesi üzerine aracı yol kenarında durdurarak, Emrah Y.'yi dövmeye başladı. Bu sırada araçtaki diğer yolcular da Emrah Y.'ye saldırdı. Sürücü Salim Fındık, daha sonra aracın direksiyonuna geçerek otobüsü bölgedeki karakolun önüne getirerek, Emrah Y.'yi diğer yolcularla birlikte karakola götürdü.'AKLIMA KIZ KARDEŞİM GELDİ'Olay anını anlatan sürücü Salim Fındık, "Otogardan tura çıktım. Turdan gelirken önce bayan yolcu bindi. 2 dakika sonra da Emrah isimli şahıs bindi. Kuruçeşme ışıklara kadar geldik. Boş otobüste zaten gitti kızın yanına oturdu. Kuruçeşme ışıklarda kız 'Sen ne yapıyorsun' diye bağırdı. Ben de tacize uğradığını anladım. Sonra benim de aklıma annem, kardeşim geldi. Ben de dayanamadım. Tahrik olup saldırdım. Sonra arabayı Kuruçeşme Polis Merkezi'ne çektim. Karakola teslim ettim. İfadesini aldıktan sonra serbest bırakmışlar. Öyle duydum. Kadın, 'Ne yapıyorsun sen' diye bağırdığında ben aynaya bakıp 'Ne oluyor?' diye sordum. Kadın söylemeyip vurmaya başladı. Aynadan görünce ben anladım. Sonra ben de dayanamayıp saldırdım. Ben de darp ettim, benimle beraber bir yolcu da darp etti. Serbest bırakılmış. Bence bırakmaması gerekiyordu. Aklıma direkt kız kardeşim geldi. 'Onun da başına böyle bir şey gelir mi?' diye düşündüm. Aklına başka ne gelir ki insanın? Diğer yolcular da aynı şeyleri söylediler. Hepsi, 'Bizim de ailemiz var' dedi" diye konuştu. - Kocaeli