Haberler» Güncel» Haber

Otobüsteki tacizci yakalandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, halk otobüsünde ön koltukta oturan kadına sarılarak göğüslerini ellediği iddia edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. (52), güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.

15.08.2019 16:32 Otobüsteki tacizci yakalandı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, halk otobüsünde ön koltukta oturan kadına sarılarak göğüslerini ellediği iddia edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. (52), güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.
Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen B.S. (25), Darıca Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki duraktan otobüse bindiğini, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisine sarılarak göğüslerini ellediğini, tepki göstermesi üzerine şahsın otobüsten inerek kaçtığını iddia ederek, şikayette bulundu. Polis, bunun üzerine otobüste bulunan araç içi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. yakalanarak gözaltına alındı. Fahrettin S. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Özbekistan, Darıca, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:27   Yolda açılan çukura ilginç önlem
18:27   Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı
18:26   Rize'de, dar yolda itfaiye ulaşamadı, 3 katlı ev kül oldu
18:25   Kırıkkale polisinden otobüslerde 'takograf' denetimi
18:24   Çarpışan otomobillerden biri, bahçeye uçtu: 7 yaralı
18:23   Evi yanan nişanlı çifte eşya desteği
18:23   Manisa'da tır, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı