Otobüsteki uyuşturucu peynir bidonundan çıktı

20 Kasım 2018 Salı 15:24



20 Kasım 2018 Salı 15:24

Otobüsteki uyuşturucu peynir bidonundan çıktıMERSİN - Mersin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş halde 1 kilo 800 gram toz esrar elegeçirildi. Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden getirilen uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsü takibe aldı. Yolcu otobüsünü Mersin girişinde durdurarak narkotik köpeği vasıtasıyla arama yapan ekipler, peynir bidonuna gizlenmiş halde 1 kilo 800 gram toz esrar elegeçirdi.Olayla ilgili otobüsteki yolcu ile birlikte devam eden çalışmada 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.