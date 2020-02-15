Otobüsteki yolcunun sırtında korseye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

VAN'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, sırtına sarılı korseye gizlenmiş 768 gram metamfetamin ile yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinin Balaban uygulama noktasında yaptığı yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir yolcunun üst aramasını yaptı. Aramada, şüphelinin sırtında korse ile gizlenen 768 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.