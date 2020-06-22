Otobüsteki yolcunun valizinden 47 bin lira değerinde elektronik sigara kiti çıktı

Otobüsteki yolcunun valizinden 47 bin lira değerinde elektronik sigara kiti çıktıADANA'da polisin uygulama noktasında durduğu yolcu otobüsündeki bir yolcunun valizinden piyasa değeri 47 bin lira olan 1580 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirildi?

22.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:35
Otobüsteki yolcunun valizinden 47 bin lira değerinde elektronik sigara kiti çıktı
ADANA'da polisin uygulama noktasında durduğu yolcu otobüsündeki bir yolcunun valizinden piyasa değeri 47 bin lira olan 1580 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirildi?
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sarıçam ilçesi otoyolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı arama sonucu otobüsün yolcularından birinin valizinde gizlenmiş halde piyasa değeri 47 bin lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirildi.? Olayla ilgili gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüsteki yolcunun valizinden 47 bin lira değerinde elektronik sigara kiti çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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