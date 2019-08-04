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Otobüsten dökülen yağ kazaya neden oldu

Söke-Bodrum karayolundaki kazada seyahat firmasına ait otobüsden dökülen yağ, kazaya neden oldu.

04.08.2019 10:15 Otobüsten dökülen yağ kazaya neden oldu
Söke- Bodrum karayolundaki kazada seyahat firmasına ait otobüsden dökülen yağ, kazaya neden oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza: Söke-Bodrum karayolun Akyeniköy dalyan rampasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre: Didim'den İstanbul'a hareket eden özel bir seyahat firmasına ait otobüs Akyeniköy rampasından inişi esnasında karteri patlattı. Karterin patlamasının ardından yol yağ içinde kalırken, arkadan gelen Nazif Gülişli'nin kullandığı 09 JR 551 plakalı ticari otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

Yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü Sağlık ekiplerinin ilk yardımının ardından araçtan çıkartılarak Söke Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya nedeniyle polis tarafından soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Bodrum, Didim, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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