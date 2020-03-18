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OTOBÜSTEN İNDİRİLEN YOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

İSTANBUL'da havalimanında karantina yurduna giden otobüsten iki kişinin indirilmesiyle ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

18.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:51
OTOBÜSTEN İNDİRİLEN YOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

İSTANBUL'da havalimanında karantina yurduna giden otobüsten iki kişinin indirilmesiyle ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. DHA'nın edindiği bilgilere göre soruşturma, TCK'nın 195'nci maddesinde düzenlenen "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçuö kapsamında yürütülüyor. TCK Madde 195'nci madde de "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" düzenlemesi yer alıyor. Soruşturmada yakınlarını alan kişiler ve sorumlular hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı belirtildi.

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesi sonrası, olağanüstü tedbirler alındı. Türk vatandaşları, havaalanından otobüslere bindirilerek karantinada tutulacakları yurtlara götürüldü. Ancak sosyal medyadaki bir paylaşımla G.S. isimli bir yolcunun, otobüsten indirilerek götürüldüğü ihbarı yapıldı. Gaziosmanpaşa Başsavcılığı sosyal medya paylaşımını ihbar kabul ederek resen soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmasını TCK'nın "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" düzenlemesinin yer aldığı 195'nci maddesinden yürütüyor. Soruşturmada otobüsten yakınlarını alan yolcuların yakınları hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay anına ilişkin görüntüler


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Kaynak: DHA

Etiketler : Gaziosmanpaşa, Başsavcı, DHA, Güncel

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