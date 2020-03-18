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OTOBÜSTEN İNDİRİLEN YOLCUYA İLİŞKİN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

PARİS'ten gelerek İstanbul Havalimanı'ndan alınıp karantinaya sevk edildiği esnada polis tarafından otobüsten indirilerek, karantina kuralı ihlali yapıldığı bildirilen G.S'nin karantina bitiminde savunmasının alınacağı bildirildi.

18.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:28
OTOBÜSTEN İNDİRİLEN YOLCUYA İLİŞKİN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
PARİS'ten gelerek İstanbul Havalimanı'ndan alınıp karantinaya sevk edildiği esnada polis tarafından otobüsten indirilerek, karantina kuralı ihlali yapıldığı bildirilen G.S'nin karantina bitiminde savunmasının alınacağı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklamada, İhmali ve sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında başlatılan soruşturmanın  Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı olarak titizlikle yürütüldüğüne yer veriildi.

G.S'nin otobüsten indirilmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Karantina yurduna giden otobüsten indirilen G.S. ile ilgili açılan soruşturma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"17 Mart tarihinde TK 1824 sayılı Paris-İstanbul uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize giriş yapmak üzere gelen G.S'nin, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere ilgili kuruma sevk edildiği esnada kolluk görevlileri tarafından otobüsten indirildiğine ve karantina ihlali yapıldığına ilişkin sosyal medya görüntülerinin bulunduğu öğrenilmesi üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 195'inci maddesinde belirtilen 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan yolcu G.S.ve diğer sorumlular hakkında 2020/12852 numarayla kayden derhal soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada otobüsten indirilen yolcu G.S.kısa süre sonra İstanbul Havalimanı içerisinde kolluk görevlileri tarafından tekrar muhafaza altına alınarak karantinaya alınmak üzere ambulans vasıtasıyla ilgili kuruma sevki sağlanmıştır. Karantina bitiminde G.S'nin savunması da alınacaktır. Diğer bütün deliler toplanmaktadır. İhmali ve sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında başlatılan soruşturma,  Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı olarak titizlikle yürütülmektedir."

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-Olaya iliykin görüntü


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Karantina, İstanbul, Güncel

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