Otobüsten inen kadına kaldırımdayken motosiklet çarptı
Otobüsten inen kadına kaldırımdayken motosiklet çarptı Antalya'da kaldırımda yürüyen kadın motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
08.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:10
Otobüsten inen kadına kaldırımdayken motosiklet çarptı
ANTALYA - Antalya 'da kaldırımda yürüyen kadın motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü gençte yaralının başından biran olsun ayrılmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerindeki üst geçit yakınında meydana geldi. Durakta otobüsten inen Nezihe Çapraz'a kaldırıma çıktığı sırada Muharrem Ş, idaresindeki 07 AFY 889 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın başından ve ellerinden yaralandı. Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Yunus timleri kısa sürede kaza yerine gelirken, sürücü biran olsun yaralı kadının başından ayrılmadı. İlk müdahalesi Yunus timleri ve vatandaşlar tarafından yapılan Çapraz, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanmasına rağmen yaşlı kadının elindeki çantasını bırakmadığı görüldü. Sürücü Muharrem Ş'ye, kaldırımda motosiklet kullanma ve kask takmamaktan cezai işlem uygulandı.
ANTALYA - Antalya 'da kaldırımda yürüyen kadın motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü gençte yaralının başından biran olsun ayrılmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerindeki üst geçit yakınında meydana geldi. Durakta otobüsten inen Nezihe Çapraz'a kaldırıma çıktığı sırada Muharrem Ş, idaresindeki 07 AFY 889 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın başından ve ellerinden yaralandı. Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Yunus timleri kısa sürede kaza yerine gelirken, sürücü biran olsun yaralı kadının başından ayrılmadı. İlk müdahalesi Yunus timleri ve vatandaşlar tarafından yapılan Çapraz, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanmasına rağmen yaşlı kadının elindeki çantasını bırakmadığı görüldü. Sürücü Muharrem Ş'ye, kaldırımda motosiklet kullanma ve kask takmamaktan cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Otobüsten inen kadına kaldırımdayken motosiklet çarptı
Etiketler : Motosiklet, Antalya, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Haberler
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Haberler
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz