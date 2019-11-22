Haberler » 3. Sayfa » Otobüsten inen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Haber

Otobüsten inen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.

22.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:29Otobüsten inen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
'nın ilçesinde polis, yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında ilçe girişindeki Dinek Kavşağı'nda yolcu otobüsünden inen Metin E.'nin (32) durumundan şüphelendi. Bunun üzerine Metin E.'ye üst araması yapan polis, 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan Metin E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:24 5 yaşındaki Ömer, kömürlükte çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
20:22 Ankara'da intihar girişimi
20:19 Bolu'da, samanlık yangınında yüzlerce tavuk telef olmaktan kurtarıldı
20:05 Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı
19:54 Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
11:03 Sergen Yalçın'dan "Türkiye'ye gitmeyin" diyen FIFPro'ya tepki: Türkiye'de kimsenin parası kalmaz
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:43 Hande Fırat, canlı yayında Muharrem İnce'nin gönderdiği mesajı okudu
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
22.11.2019 20:29:01